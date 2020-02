पत्रिका ने किया गिरोह का खुलासा, पुलिस ने दर्ज की एआइआर

बीकानेर. कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) की ओर से अद्र्धसैनिक बलों के सिपाही (Recruitment of Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination) भर्ती में मेडिकल टेस्ट के लिए चयनित अभ्यर्थियों को कॉल कर रुपए मांगने वाले गिरोह पर पुलिस कार्रवाई शुरू की गई है। सीमा सुरक्षा बल में चल रहे मेडिकल टेस्ट के लिए आ रहे अभ्यथियों से शिकायत मिलने पर भर्ती के पीठासीन अधिकारी ने सदर थाना में ठग गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही ठगी करने के लिए सक्रिय गिरोह के मोबाइल नम्बर, बैंक खातों की जानकारी सहित पूरा ब्यौरा पुलिस को दिया है।

राजस्थान पत्रिका ने भर्ती अभ्यर्थियों के साथ ठगी के मामले की पड़ताल के बाद खुलासा किया था। इसके बाद भर्ती के लिए गठित बोर्ड के अधिकारियों ने नोडल एजेंसी को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के साथ ही पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद शुक्रवार को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

छह बैंक खातों की जानकारी

पुलिस अधीक्षक को बीएसएफ की आेर से मामला दर्ज करवाने के लिए भेजे गए परिवाद में अभ्यर्थियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के 80 मोबाइल नम्बर की जानकारी देने के साथ ही उनके 6 बैंक अकाउंट नम्बर की जानकारी भी दी गई है। पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के साथ बैंक खातों को सील कर ठगी को रोकने के लिए कहा गया है।

फर्जी सिम और बैंक खाते

परिवाद में पुलिस को अवगत करवाया गया कि बीएसएफ परिसर में ९ जनवरी से चल रही एसएससी सिपाही पद के लिए मेडिकल परीक्षा के अभ्यर्थियों के मोबाइल नम्बर ठग गिरोह के पास है। गिरोह की ओर से अभी तक दर्जनों अभ्यर्थियों को भर्ती अधिकारी बनकर कॉल किए जा चुके है। उनसे मेडिकल टेस्ट पास करने की एवज में 70 हजार से दो लाख रुपए तक की मांग की जा रही है।

पत्रिका ने की पड़ताल

मेडिकल टेस्ट में प्रदेश के कई जिलों से यहां आ रहे अभ्यर्थियों के ठगी का शिकार होने की जानकारी मिलने पर राजस्थान पत्रिका ने इसकी पड़ताल की। इसकी रिपोर्ट पत्रिका के 30 और 31 जनवरी के अंक में प्रकाशित कर अभ्यर्थियों और अभिभावकों को आगाह किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है।