टेंट गोदाम में लगी आग, दो दमकलों ने डेढ़ घंटे में पाया काबू

6

ind vs aus 2nd test delhi australia lead by 62 runs against india on day 2 stumps | IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 62 रन की बढ़त, राेमांचक मोड़ पर पहुंचा दिल्ली टेस्ट | Patrika News