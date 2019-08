विवि-कॉलेजों में चार साल हो सकती है ग्रेजुएशन कोर्स की अवधि

graduation course duration four years in college विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्रों के ग्रेजुएशन कोर्स की अवधि चार साल होने की संभावना है। इससे छात्रों को सीधे पीएचडी में प्रवेश मिल सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सभी विषयों में चार साल के ग्रेजुएट कोर्स से जुड़ी एक सिफ ारिश पर विचार कर रहा है।