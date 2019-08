बीकानेर : हेमलता ने 145 दिन उपवास कर बनाया रिकॉर्ड ; गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉडर्स में नाम दर्ज

Hemlata's name entered in Golden Book of World Records : बीकानेर. नोखा. तपस्विनी हेमलता बांठिया ने 145 दिन तक गर्म पानी के सहारे उपवास-तपस्या कर विश्व कीर्तिमान कायम किया है। उनके इस रिकॉर्ड के लिए उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉडर्स में दर्ज किया गया है।