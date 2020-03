बीकानेर में 93 साल पहले बन गया था गंभीर बीमारयों की रोकथाम का कानून

a law for prevention of serious diseases -

कोरोना पर कोहराम : दुनियाभर के लोग भयभीत, बीकाणा में रियासतकाल में उठाए गए कड़े कदम

कानून का पालन नहीं करने पर सजा और पालना करने पर सहयोग