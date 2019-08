महाजन के पास ट्रेन से टकराई जीप, कोई जनहानि नहीं

Jeep collided with train near Mahajan, no loss of life : बीकानेर. जिले की लूणकरनसर तहसील के कस्बे महाजन के पास रविवार को ट्रेन से एक बोलेरो जीप टकरा गई। इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। जानकारी मिलने पर पुलिस एवं रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह महाजन-मलकीसर स्टेशन के बीच दिल्ली सराहयरोहिल्ला रेलगाड़ी से बोलेरो जीप चालक जा भिड़ा।