लाठी से ताबड़तोड़ वार कर तोड़ दी टांगें, छह घंटे बाद आया होश

legs breaks comes after six hours शहर में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। सरे राह छीना-झपटी, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर मारपीट और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है। मंगलवार रात जस्सूसर गेट क्षेत्र के व्यास पार्क में सो रहे एक व्यक्ति के साथ एक जने ने बुरी तरह से मारपीट, जिससे वह बेहोश हो गया।