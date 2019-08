बीकानेर : फर्जी कंपनी बना भूखंडों के नाम लाखों की धोखाधड़ी

Millions of frauds in name of plots made of fake company : बीकानेर. फर्जी कंपनी बनाकर भूखंडों के नाम लाखों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। नयाशहर पुलिस थाने में पति-पत्नी सहित चार जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।