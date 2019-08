बीकानेर : शोरूम मालिक ने नए लगे ताले देखे तो ठनका दिमाग, लाखों के गहने ले उड़े चोर

Millions of rupees worth of goods stolen from jewelers' showroom :बीकानेर शहर की अतिव्यस्त केईएम रोड़ पर स्थित एक ज्वैलर्स के शोरूम में से चोरों ने लाखों रुपए का माल पार कर लिया। शोरूम संचालक ने इस संबंध में कोटगेट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है।