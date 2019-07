हॉस्टल के एक कमरे में दो छात्राएं ताकि नहीं हो बोरियत, लगा रहे मन

one room in two students do not bored in bikaner एसपी मेडिकल कॉलेज प्रशासन मेडिकल छात्रों को एकांकीपन से उबारने के लिए नई पहल शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसके प्रस्ताव तैयार करने के साथ सभी विभागाध्यक्षों से मशविरा किया है।