पाकिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद, बॉर्डर एरिया में सतर्कता जरूरी

Plus polio campaign in bikaner rajasthan: भारत 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है लेकिन पड़ौसी पकिस्तान में अब भी पोलियो केस निकल रहे है। इसलिए बीकानेर जिले को खासकर खाजूवाला व कोलायत क्षेत्र में अभियान को विशेष गंभीरता से संचालित करने की आवश्यकता है।