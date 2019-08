बीकानेर के पूर्व महाराजा गंगासिंह के नाम से डाक टिकट जारी

Postage stamp issued in the name of Ganga Singh, former Maharaja of Bikaner : बीकानेर. बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह Ganga Singh former Maharaja के नाम से मंगलवार को डाक टिकट जारी हुआ। इसके लिए नई दिल्ली में डाक विभाग की प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित सभी संधियों को लेकर बैठक हुई। सौ साल पहले हुई वर्साय संधि में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह का अहम रोल था।