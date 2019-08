बीकानेर : लिंगदोह कमेटी की सिफारिश दर किनार कर कैम्पस के बाहर कर रहे प्रचार

Promotions outside the campus by ignoring Lyngdoh committee's recommended : बीकानेर. छात्रसंघ चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद भी सार्वजनिक स्थानों, गली-मोहल्ले में संभावित प्रत्याशियों व उम्मीदवारों की ओर से चुनाव प्रचार को लेकर पोस्टर लगाए गए है। इससे लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का जमकर उल्लंघन हो रहा है