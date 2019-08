बीकानेर : देश में मोठ और ग्वार उत्पादन में अग्रणी राजस्थान, फिर भी किसान को लागत की गारंटी तक नहीं

Rajasthan leads in moth and guar production in the country : बीकानेर. प्रदेश में सालाना मोठ और ग्वार का करीब 15 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। मरूस्थलीय इलाका होने से बरसात आधारित दोनों फसलें लाखों किसानों की रोजी-रोटी का साधन है। भारी जोखिम के बाद दोनों फसल जब किसान प्राप्त करता है तो उसे लागत मूल्य भी नहीं मिलता है।