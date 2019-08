बीकानेर : राजे ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री गहलोत पर साधा निशाना

Raje targeted Chief Minister Gehlot on rising crimes in the state : बीकानेर. पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और बलात्कार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह किसी भी प्रदेश व उसके मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक स्थिति है।