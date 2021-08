रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास से मनाया, बहनों ने भाईयों की कलाई पर बांधे रक्षासूत्र, बदले में मिले उपहार

bikaner news - Rakshabandhan festival celebrated with gaiety, sisters tie rakshasutras on brothers' wrists, gifts received in return