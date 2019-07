डरा-धमका कर विवाहिता से तीन साल तक बलात्कार

rape for three years in bikaner नयाशहर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को डरा-धमका कर तीन साल से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीडि़ता ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।