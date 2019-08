बीकानेर केन्द्रीय जेल में मिली सिम से खुलेंगे बंदियों के राज

Secrets of prisoners will be revealed from SIM found in Bikaner Central Jail : बीकानेर . केन्द्रीय जेल में तलाशी के दौरान मिले तीन मोबाइल और दो सिम की जांच की जाएगी। मोबाइल सिम की जांच में खुलासा होगा कि इन्हें कौन-कौन बंदी काम ले रहे थे। जांच में इस बात की जांच भी होगी कि इन मोबाइल से किन-किन लोगों से बातचीत की जा रही थी।