बीकानेर जेल में बंदियों का राज, तीन दिन में सात मोबाइल बरामद

Seven mobiles recovered in three days in Bikaner jail : तलाशी के दौरान एक मोबाइल बंदी के पास और एक बैरक के फर्श में दबा हुआ मिला ; शुक्रवार को दो और शनिवार को मिले थे तीन मोबाइल।