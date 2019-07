कुत्तों की नसबंदी के लिए नहीं मिल रही जगह

sterilization dogs can not find in bikaner कुत्तों की नसबंदी के लिए नगर निगम जगह निर्धारित नहीं कर पा रहा है। नसबंदी के लिए एमओयू होने के एक सप्ताह बाद भी न तो कुत्तों की नसबंदी शुरू हो पाई है और ना ही रेबीज के टीके लगने शुरू हुए हैं।