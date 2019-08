चार साल से छात्राएं आ रही आगे, अध्यक्ष पद पर दे रही कड़ी चुनौती

छात्रसंघ चुनाव में अब छात्राओं की भूमिका भी अहम हो गई है। पिछले चार सालों से विश्वविद्यालय व कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव में छात्राएं अध्यक्ष व पैनल का चुनाव लड़ती और लड़कों को टक्कर देकर जीत भी रही हैं।