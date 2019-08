बीकानेर में छात्रसंघ चुनाव : शुभ मुहुर्त देख भर रहे प्रत्याशी नामांकन

Students' union elections in Bikaner: Candidates are looking for nominations on auspicious time : बीकानेर. छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठन के उम्मीदवार गुरुवार को सुबह शुभ मुहुर्त देखकर नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान उम्मीदवारों के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे।