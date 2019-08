बीकानेर मंडल : सात रेलवे स्टेशनों पर ऑनलाइन होगी शिकायत दर्ज; रेलवे ने किया फीडबैक सिस्टम शुरू

The complaint will be online at 7 railway stations : बीकानेर. रेलवे स्टेशन पर साफ-सफाई व यात्री सुविधाओं से जुड़ी अन्य शिकायतें शीघ्र ही दूर की जाएगी। इसके लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल ने सात स्टेशनों पर ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम (क्यूआर कौड) लगाया गया है।