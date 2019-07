किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति फंदे से झूला, मौत

the person lives in rent house and death in bikaner कोटगेट थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।