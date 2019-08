दुकान में चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर

The thief caught in a CCTV camera stolen in the shop : बीकानेर.नोखा. नोखा पुलिस ने रविवार को एक दुकान में चोरी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में चोरों को दबोचकर चोरी का खुलाशा कर दिया। पुलिस ने दुकान से सामान व पैसे चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद कर लिया।