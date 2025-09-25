Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

बीकानेर-दिल्ली वंदेभारत का आज इंतजार खत्म; पीएम मोदी बांसवाड़ा से दिखाएंगे हरी झंडी… ₹1125 में पूरा होगा सफर

Bikaner-Delhi Vande Bharat: बीकानेर से दिल्ली तक वातानुकूलित कुर्सीयान का किराया 1125 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं एक्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान का किराया 2140 रुपए तय हुआ है।

बीकानेर

Kamal Mishra

Sep 25, 2025

Bikaner-delhi Vande Bharat Train
लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी बीकानेर-दिल्ली वंदेभारत एक्सप्रेस (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। बीकानेर- दिल्ली कैंट वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार अब खत्म हुआ। 28 सितंबर से यह ट्रेन यात्रियों के लिए नियमित रूप से दौड़ेगी। रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन सहित कई नई रेलसेवाओं का उद्घाटन करेंगे।

बीकानेर में आयोजित समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल मौजूद रहेंगे। मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने यह जानकारी दी। गुरुवार को स्टेशन पर दोपहर 12.30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

530 यात्री एक साथ कर पाएंगे सफर

बीकानेर से दिल्ली तक वातानुकूलित कुर्सीयान का किराया 1125 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं एक्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान का किराया 2140 रुपए तय हुआ है। यानी अब 1125 रुपये खर्च करके बीकानेर से दिल्ली की वंदेभारत एक्सप्रेस से यात्रा पूरी की जा सकेगी। इस ट्रेन में लगभग 530 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे।

बीकानेर से दिल्ली तक किराया सूची-

  • श्रीडूंगरगढ़ - 440 रुपए
  • रतनगढ़ - 515 रुपए
  • चूरू - 595 रुपए
  • सादुलपुर - 800 रुपए
  • लोहारू - 885 रुपए
  • महेंद्रगढ़ - 945 रुपए
  • गुड़गांव - 1115 रुपए
  • दिल्ली कैंट- 1125 रुपए

दोपहर 2.30 बजे रवाना होगी 'उद्घाटन स्पेशल'

गाड़ी संख्या 04751 बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत उद्घाटन स्पेशल गुरुवार को बीकानेर से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर रात 9.05 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में श्रीडूंगरगढ, रतनगढ, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ व गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा में 7 वातानुकुलित कुर्सीयान व 1 एक्जीक्यूटिव वातानुकुलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बें होगें। इस ट्रेन में एक साथ करीब 530 यात्री सफर कर सकेंगे।

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 06:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर-दिल्ली वंदेभारत का आज इंतजार खत्म; पीएम मोदी बांसवाड़ा से दिखाएंगे हरी झंडी… ₹1125 में पूरा होगा सफर

