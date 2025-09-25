बीकानेर-दिल्ली वंदेभारत का आज इंतजार खत्म होगा; पीएम मोदी बांसवाड़ा से दिखाएंगे हरी झंडी… ₹1125 में पूरा होगा सफर

गाड़ी संख्या 04751 बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदेभारत उद्घाटन स्पेशल गुरुवार को बीकानेर से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर रात 9.05 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में श्रीडूंगरगढ, रतनगढ, चूरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ व गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा में 7 वातानुकुलित कुर्सीयान व 1 एक्जीक्यूटिव वातानुकुलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बें होगें। इस ट्रेन में एक साथ करीब 530 यात्री सफर कर सकेंगे।