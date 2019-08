बीकानेर : युवक की रात को पीट-पीट कर हत्या

The youth was Beaten To Death On The Night : बीकानेर. नापासर थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस बारे में मृतक के भाई नापासर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार खोखराण निवासी ईमीचंद कुएं की मशीन बोरिंग का काम करता था।