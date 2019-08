तीन तलाक बिल: बीकानेर में किसी ने बताया अच्छा तो किसी ने कहा सुधार की जरूरत

three divorce bill bikaner said good and improvement in bikaner तीन तलाक बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद कुछ लोगों ने इसे उचित बताया, वहीं कुछ लोगों ने इसमें सुधार करने की भी बात कही। लोगों ने कहा कि इससे बेवजह होने वाले तलाक पर रोक लगेगी और महिलाओं का सम्मान बढेग़ा।