दो नाबालिगों का अपहरण कर बलात्कार करने का प्रयास

two kidnapping and attemped rape in bikaner हंसासर गांव के पास शनिवार को कुछ युवकों ने दो नाबालिग लड़कियों को गाड़ी में डालकर अपहरण कर उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। लड़कियों के शोर मचाने पर युवक नाबालिग को गाड़ी से नीचे उतार कर भाग गए।