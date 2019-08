बीकानेर : कोलायत में दो मोटरसाइकिल भिड़ी, तीन घायल

Two motorcycle collided in Kolayat, three injured : बीकानेर. कोलायत में मंगलवार को दो मोटरसाइकिल की भिड़ंत में तीन जने घायल हो गए। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।