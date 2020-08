शातिरों ने प्री-डीएलएड की फर्जी वेबसाइट बना डाली

बीकानेर.

कुछ शातिर साइबर अपराधियों ने प्री-डीएलएड परीक्षा-2०२० के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर अभ्यर्थियों को बरगलाने और ठगी करने का मामला सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इस फर्जी वेबसाइट की जानकारी मिलने पर ऐसे अपराधियों की पहचान कर एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने राजस्थान पत्रिका को बताया कि कतिपय लोगों ने प्री-डीएलएड परीक्षा-2०२० से सम्बन्धित फर्जी वेबसाइट एवं फेसबुक पेजे बनाने की सूचना पर तत्काल सख्त कदम उठाकर जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर को पुलिस की साईबर सैल में एफआइआर दर्ज करवाकर कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए गए है।

उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक पड़ताल पाया गया कि https://predeled.org के नाम से डोमेन रजिस्टर्ड करके कोई वेबसाइट बनी है। इसके टाईटल में Welcome to Rajasthan BSTC 2020 Official Website प्रदर्शित है जबकि इस वेबसाइट का नोडल एजेन्सी से दूर तक भी कोई सम्बन्ध नहीं है।

ऑफिशियल शब्द का उपयोग किया

डोमेन रजिस्टर कर्ता ने ऑफिशियल शब्द का भी इस्तेमाल किया है। शिक्षा निदेशक ने बताया कि फर्जी वेबसाइट बनाने वालों ने ऐसा कर युवा आशार्थियों को गुमराह किया है। साथ ही प्री-डीएलएड परीक्षा के लिए अधिकृत शासकीय व्यवस्थाओं को धता बताकर अनाधिकृत रूप से वेबसाइट का कटेन्ट चुराकर तथा तोड मरोड कर सूचनाएं दर्शाई है।

टेस्ट सीरीज के नाम पर ठगने का खेल

इसमें नोडल एजेन्सी के निर्धारित कार्यक्रम सेे इतर फर्जी कलेण्डर वेबसाइट पर डाला गया है। इतना ही नहीं शातिर बदमाशों ने टेस्ट सीरीज के नाम से राज्य के अभ्यर्थियों से धनराशि वसूलने की बडी साजिश रची है। शातिरों ने न केवल फर्जी वेब साइट बनाई बल्कि शासकीय स्तर पर संचालित इस परीक्षा के लिए फर्जी फेसबुक आइडी से पेज भी बना डाला।

यह है अधिकृत वेबसाइट

प्री-डीएलएड परीक्षा-2०२० के लिए दो अधिकृत वेबसाइट्स https://predeled.in और https://predeled.com है। इनके अतिरिक्त कोई भी वेबसाइट और फेसबुक पेज यदि सामने आता है तो निश्चित तौर पर वह फर्जी, अनाधिकृत और कूट रचित है। फर्जी वेबसाइट और फेसबुक पेजेज का परीक्षा एजेन्सी समन्वयक प्री-डीएलएड के कार्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।