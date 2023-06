14 जून को लॉन्च होगी हीरो मोटोकॉर्प की ये नई बाइक, कंपनी ने शेयर किया वीडियो

Submitted by:

Hero MotoCorp New Bike: रिपोर्ट्स के मुताबिक नई अपडेटेड Xtreme 160R के डिजाइन में इस बार नयापन देखने को मिलेगा, और कुछ जरूरी बदलाव भी किये जायेंगे। इतना ही नहीं इसके हार्डवेयर में सुधार किए जाने की उम्मीद है।







Hero MotoCorp: भारत में 14 जून को हीरो मोटोकॉर्प अपनी Xtreme 160R को एक दम नए अवतार में लॉन्च कर सकती है। इस बार इस नए मॉडल कई बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। कंपनी ने अपनी वेबसाईट पर एक टीजर वीडियो भी डाला है,इसमें लिखा है, "A new race is getting ready"। हालाकि कंपनी की तरफ से कौन सा मॉडल लॉन्च किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है।बताया जा रहा है कि इसमें यूएसडी फोर्क दिए जाएंगे और ये पुराने मॉडल की टेलिस्कोपिक यूनिट को रिप्लेस करेगी।