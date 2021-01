केवल 50 हजार में बुक कराएं अपनी मनपसंद डुकाटी, तीन नई बाइकें आ रही भारत

नई दिल्ली। बाइक के दीवानों के लिए खुशखबरी है। डुकाटी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात खुलासा किया है कि कंपनी अपनी मशहूर Scrambler रेंज की तीन बाइकों को लेकर आएगी। डुकाटी शुक्रवार 22 जनवरी को इन तीनों बाइकों को पेश करेगी। इसके साथ ही आप केवल 50 हजार रुपये देकर इन बाइकों की बुकिंग भी करा सकते हैं।

Hyundai ने दिखाई अपनी सबसे सस्ती SUV Bayon की झलक, इस साल होगी लॉन्च

इटली के मशहूर मोटरसाइकिल निर्माता डुकाटी ने लिखा,, "लॉन्च अलर्ट! 22 जनवरी को खुशियां तीन गुणा बढ़ जाएंगी क्योंकि भारत में तीन बिल्कुल नई Scrambler लॉन्च होंगी।"

हालांकि कंपनी ने इस Scrambler रेंज की बाइकों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें Scrambler Icon और Icon Dark मॉडल जरूर होंगे। इसकी वजह यह है कि कंपनी ने हाल ही में इन दोनों बाइकों को 50 हजार रुपये में बुक करना शुरू कर दिया है।

Launch alert! The joyvolution gets 3x stronger on 22nd January as three all-new Scramblers get launched in India. #StayTuned pic.twitter.com/baGa2qOmrZ