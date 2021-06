हायाबूसा स्टाइल वाली इलेक्ट्रिक बाइक स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर

लंदन। ब्रिटेन स्थित वाइट मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट्स ने एक इलेक्ट्रिक बाइक प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसका नाम WMC250EV है। सुजुकी हायाबुसा सुपरबाइक की डिजाइन जैसी इस इलेक्ट्रिक बाइक का मकसद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा एक नया लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाना है। यह इलेक्ट्रिक बाइक मोटो जीपी के महान रेसर मैक्स बियागी द्वारा पिछले साल वोक्सन वाटमैन पर 367 किमी प्रति घंटे के रिकॉर्ड को तोड़कर 400 किमी प्रति घंटे से आगे जाने पर फोकस किए हुए है।

इस प्रोटोटाइप बाइक में एक बिल्कुल अलग एयरोडायनेमिक डिजाइन है जो इस दावे को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी बॉडी डिजाइन सेकेंड-जेनरेशन सुजुकी हायाबुसा से प्रेरित है।

सुजुकी हायाबूसा नमक के सपाट रास्ते (साल्ट फ्लैट) पर स्पीड लिमिट से आगे जाने के लिए जानी जाती है। इस बाइक के बीच में एक डक्ट है जिसे वी-एयर कहा जाता है। कहा जाता है कि यह डक्ट इलेक्ट्रिक बाइक के ड्रैग कॉफिसिएंट को लगभग 70% तक कम कर देता है।

यह डिज़ाइन हवा को बाइक के चारों ओर से नहीं बल्कि इससे गुजरने देती है। इस डिज़ाइन में विंगलेट शामिल नहीं हैं जो आमतौर पर डाउनफोर्स को बढ़ाने के लिए जोड़े जाते हैं, हालांकि, ईवी निर्माता का दावा है कि सामान्य बाइक की तुलना में WMC250EV में फ्रंट लोड पांच गुना ज्यादा है।

इस इलेक्ट्रिक बाइक में पिछले पहिये के लिए दो 30kW मोटर और आगे के पहिये के लिए दो 20kW मोटर हैं, जो 134 hp की ताकत पैदा कर सकती हैं। हालांकि यह पेट्रोल से चलने वाली बाइक की ताकत से मेल खाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह जबर्दस्त स्पीड से चलाने के लिए पर्याप्त है।

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि 2022 तक, जब कंपनी बोलिविया साल्ट फ्लैट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी, तो कंपनी बाइक की पावर बढ़ा देगी।

बिजली का प्रभावी ट्रांसमिशन प्रदान करने के लिए बाइक निर्माता ने एक मशीनीकृत अलॉय स्विंगआर्म का इस्तेमाल किया है जो बाइक को धूल-मुक्त रहने में मदद करता है और ड्राइव और संचालित स्प्रोकेट को लगातार लुब्रिकेट करेगा।

300 किलोग्राम के भारी वजन के साथ बाइक को फ्रंट में ट्विन 340 मिमी ***** और पीछे की तरफ 310 मिमी ***** से सपोर्ट किया गया है। इन्हें HEL ब्रेक लाइनों के साथ मिलाकर EBC से हासिल किया गया है। यह डाइमैग एल्युमीनियम 17-इंच अलॉय शोड पर चलता है जो पिरेली स्लिक्स के साथ आता है जो पहिये के हिलने को कम से कम रखने में मदद करता है।

