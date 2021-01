अब खुद डिजाइन करें अपना हेमलेट और टी-शर्ट, फिर करें शान की सवारी

नई दिल्ली। बाइकर्स के लिए खुशखबरी है। अब आप अपने हेलमेट और टी-शर्ट को कस्टमाइज करके अपनी पसंद के हिसाब से बनवा सकते हैं, ताकि ना केवल आपकी बाइक बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी जुदा नजर आए। पिछले साल बाइक के लिए मेक-इट-योर पहल की शुरुआत करने के बाद चेन्नई स्थित मोटरसाइकिल कंपनी रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में अपने हेलमेट और कपड़ों के कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया है।

जैसा कि पहले देखा गया था, अब बाइकिंग के दीवाने लोग MiY प्रोग्राम के तहत उनके रॉयल एनफील्ड टी-शर्ट के साथ ही हेलमेट को कस्टमाइज कर सकेंगे। इसमें हेलमेट के लिए 3,200 रुपये और टी-शर्ट के लिए 1,250 शुरुआती कीमत तय की गई है।

एक बार कस्टमाइजेशन सेट हो जाने और ऑनलाइन हो जाने के बाद, फाइनल हेलमेट/कपड़े ऑर्डर प्लेसमेंट के 15-30 दिनों के भीतर ग्राहक को डिलीवर किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले MiY कार्यक्रम को 2020 में पहली बार Meteor 350 के साथ-साथ 650 Twins के लिए पेश किया गया था।

Every motorcycle is an expression of a rider. Now take personalisation to a whole new level with the Make It Yours apparel configurator! Customise your Helmets and T-shirts to suit your style.



