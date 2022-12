आज से महंगा हुआ Hero MotoCorp की बाइक्स और स्कूटर्स को खरीदना, जानिये कितने बढ़ गये दाम

यह भी पढ़ें: 17,000 के पार हुई इस इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग्स, फुल चार्ज में 200km और कीमत 1 लाख से भी कम

Hero Splendor Plus बिकी सबसे ज्यादा



पिछले महीने हीरो मोटोकॉर्प की Splendor plus सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक बनी है। कंपनी ने पिछले महीने इसकी 2,61,721 यूनिट्स की बिक्री की, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 2,67,821 यूनिट्स की बिक्री का रहा था। अपने एंट्री लेबल सेगमेंट में Hero Splendor Plus काफी भरोसेमंद मॉडल है और काफी समय से यह टॉप पोजीशन पर है।