नए इंजन के साथ हीरो ने लॉन्च की नई पैशन प्लस, होंडा शाइन 100 से होगा आमना-सामना

Hero Passion Plus ने भारत में तीन साल बाद वापसी की है, इस बार इसके लुक्स में नयापन है साथ नया इंजन भी इस बाइक में लगा दिया गया है। नई पैशन प्लस की एक्स-शो रूम कीमत 76,065 रुपये रखी है।





All New Passion Plus: एक ज़माना था जब टू-व्हीलर मार्केट में पैशन प्लस (Passion Plus) बाइक का दबदबा था, लेकिन पुराने इंजन को अपग्रेड न करने के चक्कर में कंपनी ने इसे 2020 की शुरुआत में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब हीरो मोटोकॉर्प आधिकारिक तौर नए इंजन और कुछ जरूरी बदलावों के साथ पैशन प्लस को लॉन्च कर दिया है।