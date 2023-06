कल भारत में लॉन्च होगी Hero MotoCorp की नई स्पोर्ट्स बाइक, बजाज से लेकर टीवीएस से होगा मुकाबला

All New Xtreme 160R: हीरो मोटोक्रॉप अपनी नई Xtreme 160R को कल यानी 14 जून को लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले भी इस बाइक से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार नए मॉडल में कई बड़े बदलावों की संभावना है।







सोर्स के मुताबिक नया मॉडल All New Xtreme 160R ही है, इसमें यूएसडी फोर्क दिए जाएंगे और ये पुराने मॉडल की टेलिस्कोपिक यूनिट को रिप्लेस करेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने पुष्टि की है कि 2023 Xtreme 160R में इंजन के लिए 4-वाल्व हेड मिलेगा। भारत में इस बाइक का मुकाबला बजाज ऑटो, होंडा, यामाहा और टीवीएस जैसे ब्रांड्स से होगा।



सोर्स के मुताबिक नया मॉडल All New Xtreme 160R ही है, इसमें यूएसडी फोर्क दिए जाएंगे और ये पुराने मॉडल की टेलिस्कोपिक यूनिट को रिप्लेस करेगी। हीरो मोटोकॉर्प ने पुष्टि की है कि 2023 Xtreme 160R में इंजन के लिए 4-वाल्व हेड मिलेगा। भारत में इस बाइक का मुकाबला बजाज ऑटो, होंडा, यामाहा और टीवीएस जैसे ब्रांड्स से होगा।