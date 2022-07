Honda Shine Vs Hero New Splendor Plus: जानिये कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट

यहां हम आपको Honda Shine Vs Hero New Splendor Plus की कीमत से लेकर इंजन तक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को आसानी से चुन सकें।

Published: July 27, 2022 01:26:56 pm

Hero Motocorp (हीरो मोटोकॉर्प) की नई Super Splendor अब Black and Accent कलर में आ चुकी है और अब यह ज्यादा बेहतर भी नज़र आ रही है और इसी के साथ इस बाइक का मुकाबला Honda Shine से अब ज्यादा तगड़ा हो गया है। 125cc सेगमेंट में शाइन सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है और ऐसे में अब New Super Splendor किस तरह अपने आप को टॉप पॉजिशन में लेकर जायेगी यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले यहां हम आपको इन दोनों बाइक्स की कीमत से लेकर इंजन तक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप इन दोनों में से किसी एक बाइक को आसानी से चुन सकें।

Honda Shine Vs hero New Splendor



Hero New Super Splendor



Hero Super Splendor Black and Accent अब लुक्स में काफी फ्रेश नजर आती है। बाइक के इंजन, अलॉय व्हील्स, एग्जॉस्ट, हैंडलबार पर मैट ब्लैक पेंट है। इसे दो वेरिएंट में उतारा गया है। इसके ड्रम वेरिएंट की कीमत 77,430 रुपये है, वहीं इसके Disc वेरिएंट की कीमत 81,330 रुपये है। कीमत के हिसाब से यह अपने सेगमेंट की एक सस्ती बाइक है। इस बाइक में BS6 124.7ccका सिंगल-सिलेंडर और एयर-कूल्ड इंजन दिया है जो 7,500rpm पर 10.7bhp और 6,000rpm पर 10.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स की सुविधा मिलती है। एक लीटर में यह बाइक 80km (ARAI) तक की दूरी तय कर सकती है।खराब रास्तों के लिए इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और रियर में फाइव-स्टेप एडजस्टेबल रियर स्प्रिंग में फाइव-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए हैं। इस बाइक के फ्रंट टायर में 240mm Disc और रियर टायर में 130mm ड्रम ब्रेक दिया है। बाइक में 18 इंच के Tubeless टायर्स लगे हैं। डायमेंशन की बात करें तो इस बाइक की लंबाई 2042mm, चौड़ाई 740mm, ऊंचाई 1102 mm, व्हीलबेस 1273mm और ग्राउंड क्लेरेंस 180mm है। बाइक का कर्ब वजन 123 किलोग्राम है। बाइक में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया है। बाइक की सीट चौड़ी है जोकि आरामदायक भी है। इसमें Analog और डिजिटल मीटर कंसोल दिया है अगर बीच सफ़र में आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो बाइक में आपको USB चार्जर की भी सुविधा मिलती है। अगर आप आपके साइड स्टैंड पर बाइक को पार्क किया है तो यह स्टार्ट नहीं होगी,सेफ्टी के लिए यह एक अच्छा फीचर है।



Honda Shine



होंडा की शाइन देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है और काफी लंबे समय से यह अपने सेगमेंट पर राज करती आ रही है। SHINE drum की कीमत 77,378 रुपये है जबकि SHINE DISC की कीमत 81,378 रुपये है। इस बाइक का इंजन इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें शाइन में BS6 में 124 cc का 4 स्ट्रोक, SI इंजन लगा है जोकि 7.9 kW की पावर और 11 Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन अब PGM-FI HET (Honda Eco Technology) से लैस है। इसके अलावा स्मूथ राइड के लिए इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स की सुविधा दी गई है।ARAI के मुताबिक यह बाइक एक लीटर पेट्रोल में 64 km की माइलेज निकाल सकती है। बाइक के फ्रंट में 240mm Disc और रियर में 130 mm ड्रम ब्रेक की सुविधा मिलती है। इसमें 18 इंच के Tubeless टायर्स लगे हैं। इस बाइक में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक डायमेंशन की बात करें तो इस बाइक की लंबाई 2046 mm, ऊंचाई 1116mm, चौड़ाई 737mm, व्हीलबेस 1285 mm और ग्राउंड क्लेरेंस 162 mm है। बाइक का कर्ब वजन 114 किलोग्राम है। नतीजा डिजाइन के मामले में ये दोनों ही बाइक्स बेहद सिंपल हैं, ये स्टाइलिश नही हैं। इन दोनों बाइक्स की कीमतें लगभग एक समान हैं। माइलेज के लिहाज से यहां New Super Splendor थोड़ी आगे निकल जाती है जबकि भरोसेमंद इंजन के हिसाब से देखें तो यहां पर शाइन ज्यादा बेहतर है। Super Splendor का इंजन भी बेहतर प्रदर्शन करता है। After Sales service में हीरो मोटोकॉर्प का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर एक भरोसेमंद बाइक की तलाश में हैं तो आप होंडा शाइन चुन सकते हैं। पढ़ना जारी रखे

