भारी बारिश में बाइक-स्कूटर चलाते समय ये 6 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, तुरंत बंद करें ये काम

Published: Jun 22, 2023 09:40:12 am

Two Wheeler riding Tips in The Rain: भारत में कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं सबसे ज्यादा दिक्कत बाइक-स्कूटर चालकों को हो रही है, एक बारिश में भीगने की समस्या ऊपर से जलभराव के चलते दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। बारिश की वजह से सड़कों पर फिसलन हो जाती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं।



वैसे सेफ्टी के लिए बारिश में बाइक की रफ़्तार कम ही रखनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि बारिश के दौरान बाइक-स्कूटर चलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये।