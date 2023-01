86km की माइलेज के साथ TVS ने लॉन्च की नई बाइक, जानिए कीमत और खूबियां

TVS ने अपनी नई बाइक Metro Plus 110 को लॉन्च कर दिया है, कंपनी का दावा है कि एक लीटर में यह 86km की माइलेज देगी जोकि अपने सेगमेंट में सवसे ज्यादा है। कंपनी इस बाइक पर 2 साल की वारंटी दे रही है साथ ही 6 फ्री सर्विस भी ऑफर की जा रही है।

TVS Metro Plus 110: TVS ने अपनी नई बाइक Metro Plus 110 को लॉन्च कर दिया है, कंपनी का दावा है कि एक लीटर में यह 86km की माइलेज देगी जोकि अपने सेगमेंट में सवसे ज्यादा है। कंपनी इस बाइक पर 2 साल की वारंटी दे रही है साथ ही 6 फ्री सर्विस भी ऑफर की जा रही है। नई Metro Plus 110 को बांग्लादेश में लॉन्च किया है और इसका डिजाइन ठीक वैसा ही है जैसा भारत में मौजूदा TVS Star City Plus का है।



जानकारी के लिए बता दें कि Metro Plus 110 की अब तक बांग्लादेश में 1.2 लाख यूनिट्स की बिक्री हो चुकी है जब से इसे लॉन्च किया है। बांग्लादेश में इसकी एक्स शो रूम कीमत 1,24,900 BDT है। आइये जानते हैं इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स के बारे में...