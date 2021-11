ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में नीदरलैंड के दूतावास के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए 9 S1 Pro ई-स्कूटर्स

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने बुधवार को घोषणा की है कि भारत में स्थित नीदरलैंड दूतावास कंपनी से 9 S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खरीदेगी। भारत में नीदरलैंड दूतावास ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को खास तौर पर नीदरलैंड दूतावास के आग्रह पर डिज़ाइन किया गया है। इन स्कूटर्स को डच ऑरेंज की थीम पर पेंट किया गया है और इन पर थीम के हिसाब से कुछ अलग ग्राफिक्स और नीदरलैंड देश का ऑफिशियल लोगो भी लगाया गया है।

Today @BergMarten visited @OlaElectric Futurefactory. Ola is transforming mobility in 🇮🇳. We are happy to purchase 9 Ola S1 Pro electric scooter customized for us with touch of ORANGE.#Didyouknow that factory is fully run by female workforce.#EVs #futuremobility #SDGs pic.twitter.com/SYXMaImnHl