Royal Enfield के फैंस हो जाएं तैयार! इस तारीख को आ रही है Hunter 350 और नई Bullet, कंपनी ने जारी किया टीज़र

रॉयल एनफील्ड ने अपने इस टीजर वीडियो में नई Bullet 350 के भी लॉन्च के संकेत दिए हैं, जिसे Hunter से भी पहले पेश किया जा सकता है। ये दोनों बाइक्स बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई हैं, इसमें नए एडवांस फीचर्स को शामिल किया जा रहा है।

Royal Enfield Hunter 350 to be launch on 7th August