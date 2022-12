एडवांस्ड फीचर्स के साथ नया सुजुकी Burgman Street EX स्कूटर हुआ लॉन्च, जानिये कीमत

Published: Dec 07, 2022 03:45:59 pm Submitted by: Bani Kalra

सुजुकी ने अपना नया बर्गमैन स्ट्रीट EX (All New Burgman Street EX) स्कूटर को लॉन्च किया है। इसकी कीमत 1,12,300 (एक्स-शोरूम) रुपये रखी गई है। इस स्कूटर को आप 3 कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं जिसमें मैटेलिक मैट प्लेटिनम सिल्वर नंबर 2, मैटेलिक रॉयल ब्रॉन्ज और मैटेलिक मैट ब्लैक नंबर 2 शामिल हैं।