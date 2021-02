TVS iQube: सब्सिडी के साथ दिल्ली में लॉन्च हुआ प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर

नई दिल्ली। टीवीएस मोटर कंपनी ने गुरुवार को नई दिल्ली में TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। दिल्ली में चुनिंदा डीलरशिप्स पर उपलब्ध TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर अब FAME II और राज्य सब्सिडी के बाद 1.08 लाख रुपये की ऑन-रोड कीमत पर उपलब्ध है। TVS iQube दिल्ली में लॉन्च होने वाला पहला प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी तुलना इसके निकटतम प्रतिद्वंद्वियों, Bajaj Chetak और Ather 450 X से की गई है।

दिल्ली में गुरुवार को लॉन्च किए गए iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिल्ली सरकार के नए इलेक्ट्रिक वाहन नीति "स्विच दिल्ली" की घोषणा के बाद पेश किया गया है।

टीवीएस मोटर कंपनी के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी केएन राधाकृष्णन ने कहा, "टीवीएस मोटर कंपनी ग्राहक-केंद्रित इन्नोवेशन द्वारा संचालित है। भारत के "ग्रीन एंड कनेक्टेड" युवाओं पर केंद्रित हमारे फोकस को टीवीएस इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में पहले से शामिल किया गया है। टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन और नेक्स्ट-जेन टीवीएस SmartXonnect प्लेटफॉर्म का एक मिश्रण है। बेंगलुरु में इसकी सफलता के बाद हम अपने iQube को दिल्ली लाने के लिए रोमांचित हैं।"

TVS iQube को जनवरी 2020 में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 4.4 kW (6 bhp) इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है जो 140 Nm का पीक टॉर्क आउटपुट देता है। स्पोर्ट मोड में इसकी टॉप स्पीड लगभग 78 किमी प्रति घंटा है। इसकी बैटरी को लगभग 5 घंटे में 100 प्रतिशत क्षमता तक चार्ज किया जा सकता है और इको मोड में एक बार चार्ज करने पर अधिकतम सीमा 75 किमी रेंज का दावा किया जाता है; जबकि स्पोर्ट मोड में इसकी रेंज 55 किमी होने का दावा किया गया है।

TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को नेक्स्ट-जेनरेशन के TVS SmartXonnect प्लेटफॉर्म के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एडवांस TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डेडिकेटेड TVS iQube ऐप भी मिलता है, जो जियो-फेंसिंग, रिमोट बैटरी चार्ज स्टेटस, नेविगेशन असिस्ट, लास्ट पार्क्ड लोकेशन और इनकमिंग कॉल और टेक्स्ट मैसेज अलर्ट फीचर्स देता है।

आईक्यूब में क्यू-पार्क असिस्ट, डे और नाइट डिस्प्ले, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और एलईडी हेडलाइट्स और टेललाइट्स जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। TVS iQube को 5,000 रुपये की बुकिंग राशि के साथ वेबसाइट के माध्यम से या चुनिंदा डीलरशिप पर ऑनलाइन बुक किया जा सकता है।

