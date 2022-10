Zontes ने एक साथ लॉन्च की 350cc की पांच बाइक्स! लुक और फीचर्स बना देंगे दीवाना

Zontes की इन सभी बाइक्स में कंपनी ने 348cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ये बाइक्स एडवांस फीचर्स और तकनीक से लैस हैं। बाजार में ये बाइक्स मुख्य रूप से रॉयल एनफील्ड और केटीएम के मॉडलों को टक्कर देंगे।

Zontes GK350 to 350T New five Bikes Launched in India