एसपी के आदेश पर नशे के सौदागरों को पकड़ने निकली पुलिस तो हाथ लगे दर्जनों, जहाँ से हफ्ता आता था उन्हें भी नहीं छोड़ा

बिलासपुर. जिले में फुटकर गांजा बेचने वालों (local marijuana sellers arrested by police) के खिलाफ बुधवार व गुरुवार को एसपी के आदेश (Bilaspur SP Prashant Agrawal) पर पुलिस ने अभियान चलाया। करीब 10 गांजा बेचने वालों को गिरफ्तार कर (police arrest dozens of local cannabis sellers) पुलिस ने 9 किलो गांजा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है (crime in bilaspur)।

एसपी ओपी शर्मा ने बताया कि बुधवार को एसपी प्रशांत अग्रवाल के आदेश पर जिले में नशीली दवाइयां, शराब व गांजा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 8 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फुटकर गांजा बेचने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8 किलो गांजा बरामद किया (marijuana seized by police in big quantity)। वहीं नशीली सिरप बेचने वाले 1 आरोपी व शराब बेचते (illegal alcohol sellers caught) 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 45 पाव शराब जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी बंटी उर्फ हरेन्द्र के कब्जे से 150 बॉटल कफ सिरप जब्त किया (bilaspur crime news) ।

सकरी अंतर्गत ग्राम चोरभट्ठी खुर्द में रहने वाले लक्ष्मी प्रसाद पांडेय को 1.7 किलो गांजा समेत पकड़ा गया। सरकंडा पुलिस ने ग्राम लिंगियाडीह व मोपका में दबिश देकर मनोज पिता बालदास व रामअवतार पिता रूद्रशंकर के कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद किया। तोरवा पुलिस ने बुधवारी बाजार से आरोपी शिवकुमारी देंवागन व महमूद खान के कटजे से 1.5 किलो गांजा बरामद किया। तखतपुर पुलिस ने वेदप्रकाश साहू व सूरज गंधर्व के कब्जे से 2.1 किलो गांजा बरामद किया।

सिविल लाइन पुलिस ने सकीना बेगम पिता मोहम्मद नईम के कब्जे से 1.4 किलो गांजा बरामद किया। बिल्हा पुलिस ने ग्राम दगौरी में रहने वाले पुन्नीलल बघेल पिता सुखीलाल के कब्जे से 55 ग्राम गांजा बरामद किया। बेलगहना पुलिस ने ग्राम कोंचरा निवासी देवचण पिता कृष्णदास के कब्जे से 1.7 किलो गांजा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। (chhattisgarh crime)

45 पाव शराब व तलवार समेत 4 पकड़ाए: सरकंडा पुलिस ने दुनी कुमार पिता बाबूलाल आडिल के कब्जे से 17 पाव देशी व अंग्रेजी शराब और मुन्नूराम पिता लालदास के कब्जे से 16 पाव देशी शराब जब्ज किया। सिविल लाइन पुलिस ने अजय कुर्रे पिता छन्नू लाल के कब्जे से 1 तलवार जब्त कया। वहीं शत्रुघन पिता रामेश्वर यादव के कब्जे से 12 पाव देशी शराब जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आम्र्स एक्ट व आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।