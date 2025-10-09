छोटे पैरों से बड़ी छलांग, 6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

रुद्रांश अब थाईलैंड में होने वाली प्रतियोगिता के लिए जोरदार तैयारी में जुटे हैं। उनका लक्ष्य है कि वे वहां भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा करें। बिलासपुर के लोगों में भी इस उपलब्धि को लेकर खुशी की लहर है। स्थानीय खेल प्रेमियों और शिक्षकों ने रुद्रांश की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि इतनी छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना वाकई प्रेरणादायक है।