छोटे पैरों से बड़ी छलांग, 6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में ताइक्वांडो में दिखाएगा प्रतिभा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: बिलासपुर के नन्हे खिलाड़ी मास्टर रुद्रांश त्रिवेदी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और मेहनत से बिलासपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मात्र 6 वर्ष की उम्र में रुद्रांश ने वह कर दिखाया है, जो बड़े-बड़े खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है।
शहर के इनडोर स्टेडियम में 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रुद्रांश ने अपने वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान रुद्रांश ने बेहतरीन फुर्ती, दमदार तकनीक और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए सभी मुकाबले जीते।
इस शानदार उपलब्धि के साथ ही रुद्रांश का चयन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हो गया है, जो आगामी 4 और 5 नवंबर को थाईलैंड में आयोजित होगी। अब रुद्रांश वहां भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश का परचम लहराएंगे।
छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष मुकेश पूरी गोस्वामी और बिलासपुर ताइक्वांडो एकेडमी के संचालक सुबोध यादव ने बताया कि रुद्रांश ने केवल 6 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में इस स्तर की उपलब्धि हासिल करना अत्यंत गर्व की बात है।
रुद्रांश की सफलता के पीछे उनके कोच और परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोच सुबोध यादव ने बताया कि रुद्रांश की मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने ही उन्हें यह मुकाम दिलाया है। वहीं, उनके माता-पिता ने भी बेटे की रुचि को पहचानते हुए हर कदम पर सहयोग किया।
रुद्रांश अब थाईलैंड में होने वाली प्रतियोगिता के लिए जोरदार तैयारी में जुटे हैं। उनका लक्ष्य है कि वे वहां भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा करें। बिलासपुर के लोगों में भी इस उपलब्धि को लेकर खुशी की लहर है। स्थानीय खेल प्रेमियों और शिक्षकों ने रुद्रांश की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि इतनी छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना वाकई प्रेरणादायक है।
