Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

छोटे पैरों से बड़ी छलांग, 6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

Bilaspur News: बिलासपुर के नन्हे खिलाड़ी मास्टर रुद्रांश त्रिवेदी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और मेहनत से बिलासपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है।

2 min read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 09, 2025

6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में ताइक्वांडो में दिखाएगा प्रतिभा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में ताइक्वांडो में दिखाएगा प्रतिभा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: बिलासपुर के नन्हे खिलाड़ी मास्टर रुद्रांश त्रिवेदी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और मेहनत से बिलासपुर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मात्र 6 वर्ष की उम्र में रुद्रांश ने वह कर दिखाया है, जो बड़े-बड़े खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

शहर के इनडोर स्टेडियम में 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय ओपन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रुद्रांश ने अपने वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान रुद्रांश ने बेहतरीन फुर्ती, दमदार तकनीक और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए सभी मुकाबले जीते।

अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन

इस शानदार उपलब्धि के साथ ही रुद्रांश का चयन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हो गया है, जो आगामी 4 और 5 नवंबर को थाईलैंड में आयोजित होगी। अब रुद्रांश वहां भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने देश का परचम लहराएंगे।

छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष मुकेश पूरी गोस्वामी और बिलासपुर ताइक्वांडो एकेडमी के संचालक सुबोध यादव ने बताया कि रुद्रांश ने केवल 6 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में इस स्तर की उपलब्धि हासिल करना अत्यंत गर्व की बात है।

रुद्रांश की सफलता के पीछे उनके कोच और परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोच सुबोध यादव ने बताया कि रुद्रांश की मेहनत, अनुशासन और समर्पण ने ही उन्हें यह मुकाम दिलाया है। वहीं, उनके माता-पिता ने भी बेटे की रुचि को पहचानते हुए हर कदम पर सहयोग किया।

रुद्रांश अब थाईलैंड में होने वाली प्रतियोगिता के लिए जोरदार तैयारी में जुटे हैं। उनका लक्ष्य है कि वे वहां भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम ऊंचा करें। बिलासपुर के लोगों में भी इस उपलब्धि को लेकर खुशी की लहर है। स्थानीय खेल प्रेमियों और शिक्षकों ने रुद्रांश की उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि इतनी छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना वाकई प्रेरणादायक है।

ये भी पढ़ें

2.79 किमी लंबी टनल बनी छत्तीसगढ़ की पहचान, तीन राज्यों को जोड़ेगा यह आर्थिक गलियारा… जानें जनता को क्या-क्या लाभ मिलेगा?
Patrika Special News
छत्तीसगढ़ को मिली पहली राष्ट्रीय राजमार्ग टनल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 11:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / छोटे पैरों से बड़ी छलांग, 6 साल का रुद्रांश थाईलैंड में करेगा भारत का प्रतिनिधित्व, ताइक्वांडो में जीता गोल्ड

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट ने कहा- काम कराने के बाद कर्मियों के ओवरटाइम का भुगतान न करना गलत, 45 दिन में भुगतान का दिया निर्देश

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती

CG Crime: गर्लफ्रेंड के साथ लिव-इन में रहता था युवक, पैसे खत्म हुए तो खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से 10 लाख की मांगी फिरौती
बिलासपुर

Chhattisgarh News: भृत्य पदों की भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी! सिर्फ आठवीं पास थे पात्र, 10-12वीं उत्तीर्ण का हो गया चयन

जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर (फोटो-पत्रिका)
बिलासपुर

CG High Court: सिम्स में मरीजों को मिले बेहतर इलाज, हाईकोर्ट ने कहा- जल्द पूरी हो उपकरण खरीदी प्रक्रिया…

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: अब सड़क पर ‘पिंजरा पहिया’ वाले ट्रैक्टर दौड़े तो कटेगा चालान, जारी हुआ निर्देश, जानिए क्या है ये?

‘पिंजरा पहिया’ वाले ट्रैक्टर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.