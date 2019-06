न्याय दिलाने वाली अधिवक्ता खुद इन्साफ मांगने पहुंची एसपी ऑफिस, वीडियो में बताया पुलिस वाले पति के क्रूरता की कहानी

महिला अधिवक्ता ने लगाया पुलिसकर्मी पति पर मारपीट व साथ में न रखने का आरोप (husband torture wife) (wife beaten for dowry) (alcoholic husband) (wife beaten up by husband and family) (dowry case)